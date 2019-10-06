أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية: 3-0 للفريق الكتالوني (فيديو)‎

تقدم لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني بهدف في شباك إشبيلية خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

أحرز سواريز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 26 من ضربة خلفية مزدوجة رائعة، ثم تبعه أرتورو فيدال بالهدف الثاني، ثم عثمان ديمبلي بالثالث.

يبحث برشلونة عن تأكيد صحوته المحلية في مواجهة طموحات إشبيلية فريق الأندلس الذي يملك طموحات كبيرة هذا الموسم.

يحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بعدما حصد 13 نقطة من 7 مباريات، وحقق البارسا الفوز في 4 مباريات وخسر مرتين وتعادل في مباراة وحيدة وسجل برشلونة 16 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ويحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وفاز الفريق الأندلسي أيضًا في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر لقاءين وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 فبراير الماضي بفوز برشلونة على حساب إشبيلية بنتيجة 4-2 ببطولة الدوري، ويعد هداف برشلونة بالدوري لويس سواريز وأنطوان غريزمان برصيد 3 أهداف ويبقى هداف إشبيلية لوكاس أكامبوس برصيد هدفين.