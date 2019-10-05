ريال مدريد مدريد يقتنص فوزًا ثمينًا من غرناطة في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، في معقله ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل الأهداف لريال مدريد بنزيما، وهازارد ومودريتش وخاميس رودريغيز في الدقائق 2، و46، و61 و93 على الترتيب، بينما سجل هدفي غرناطة ماتشيس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم الريال مبكرًا، عندما انطلق الويلزي غاريث بيل على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية لزميله كريم بنزيما الذي سدد على يمين حارس غرناطة، وافتتح التسجيل للميرنغي في الدقيقة الثانية.

ونجح البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، وهدفه الرسمي الأول بقميص الميرنغي في الدقيقة 46، حيث استقبل تمريرة من فيدي فالفيردي في عمق دفاع غرناطة وسدد في الشباك.

لمن فاته اهداف ريال مدريد الـ 4 في شباك غرناطة شاهد واستمتع بالاهداف ????????#RMA #هلا_مدريد pic.twitter.com/RDrE6C6tYv — اهداف المباريات (@CG6l50K51IOJnZM) October 5, 2019

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد الضغط، حتى نجح البديل الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغرناطة، في الدقيقة 66 بسبب تدخل الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بخشونة على مهاجم الضيوف، وانبرى لتنفيذها داروين ماتشيس لاعب غرناطة، والذي سجلها بنجاح في الدقيقة 69، ليُقلص الفارق لفريقه.

وواصل غرناطة انتفاضته، حيث نجح دوارتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، حيث استقبل كرة عرضية من زميله فيكتور دياز ليُسكن الكرة بسهولة في شباك ريال مدريد.

ونجح البديل خاميس رودريجيز بتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد، حيث استغل تمريرة من زميله أودوريوزولا في منطقة الجزاء، وسدد على يسار حارس غرناطة، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا.