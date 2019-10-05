أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة.. 2-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره غرناطة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

هدف ⚽️ الملكي يقول كلمته ويؤكد مكانته مبكراً بأقدام بنزيمة وصناعة ولا أجمل من غاريث بيل. ريال مدريد 1 غرناطة 0#beINLiga #RealMadridGranada pic.twitter.com/pTeKwpXxKv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 5, 2019

وفي الدقيقة 45 يسجل إيدين هازارد الهدف الثاني للريال.

وتعادل ريال مدريد سلبيًا مع مضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، قبل أن يتعادل 2/2 مع كلوج بروج البلجيكي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر ريال مدريد في 7 جولات في الدوري الإسباني، إذ حقق الفوز 4 مرات مقابل 3 تعادلات، ويتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، في حين يبدو أن غرناطة هو مفاجأة الموسم في الليغا حتى الآن، باحتلاله المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.