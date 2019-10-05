التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

يسعى ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات، عندما يستقبل غرناطة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد سلبيًا مع مضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، قبل أن يتعادل 2/2 مع كلوج بروج البلجيكي، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر ريال مدريد في 7 جولات في الدوري الإسباني، إذ حقق الفوز 4 مرات، مقابل 3 تعادلات، ويتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، في حين يبدو أن غرناطة هو مفاجأة الموسم في الليغا حتى الآن، باحتلاله المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كما أعلنها زين الدين زيدان كالآتي:

حراسة المرمى: أريولا.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، أودريوزولا.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.

الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ألتوبي، ميليتاو، مودريتش، خاميس، يوفيتش، إيسكو، رودريغو.

وجاءت تشكيلة غرناطة كالآتي: