تقرير: ريال مدريد يدرس التعاقد مع يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع الكرواتي تيبو كورتوا من تشيلسي صيف العام 2018، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا، لكن الحارس البلجيكي لم يقدم المستوى المتوقع ويتعرض لانتقادات شديدة.

وبحسب شبكة ”فوكس سبورتس“ فإن أكبر مشكلة تواجه ريال مدريد الموسم الحالي هي تلقي الأهداف السهلة في وجود كورتوا، وأضافت أن الحارس البلجيكي قد يغادر الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أنه رغم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أكد لكورتوا أنه الخيار الأول وسيمنحه الوقت لإثبات نفسه، إلا أن ريال مدريد يبحث عن بديل محتمل حال فشله في تغيير كبير.

وبحسب الشبكة ذاتها فإن فلورنتينو بيريز يفكر في التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك ليحل محل كورتوا.

وأوضحت ”فوكس سبورتس“ أن تعاقد ريال مدريد مع أوبلاك قد يكلف خزينة النادي الملكي 107 ملايين جنيه إسترليني.

وأوبلاك البالغ من العمر 26 عامًا، يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023، وقد شارك مع الفريق في 217 مباراة، استقبل فيها 144 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 123 مباراة.