التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى ريال مدريد إلى العودة إلى طريق الانتصارات، عندما يستقبل غرناطة، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد سلبيًا، مع مضيفه أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، قبل أن يتعادل 2/2 مع كلوج بروج البلجيكي، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر ريال مدريد في 7 جولات في الدوري الإسباني، إذ حقق الفوز 4 مرات، مقابل 3 تعادلات، ويتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، في حين يبدو أن غرناطة هو مفاجأة الموسم في الليغا حتى الآن، باحتلاله المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمواجهة غرناطة، وشهدت القائمة عدم وجود أي ظهير أيسر في ظل إصابة فيرلاند ميندي ومارسيلو وكذلك ناتشو هيرنانديز للسبب ذاته، كما يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب المرض، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أريولا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، إيدير ميليتاو.

الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

الهجوم: غاريث بيل، كريم بنزيما، إدين هازارد.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب بذات التشكيلة التي توقعتها صحيفة ”ماركا“، باستثناء مشاركة فيديريكو فالفيردي في الوسط مكان كاسيميرو.