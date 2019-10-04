زيدان: ريال مدريد يسير بخطى ثابتة وأفضل مما كان عليه

ردَّ المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على الانتقادات التي تواجه ”الملكي“ بسبب الانطلاقة السيئة في دوري الأبطال الأوروبي، مؤكدًا أن الفريق“صار أفضل مما كان عليه قبل شهرين“ وسيكون ”أفضل عقب فترة توقف الدوري“، في الوقت الذي ذكر فيه أن الريال يتصدر ترتيب الليغا.

وخلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة غرناطة المقررة، غدًا السبت، على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الـ 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان:“إذا كانت مباراة يوم غدٍ بين صاحب المركز الأول (الريال) وصاحب المركز الثاني (غرناطة) فهذا يعني أننا لا نقوم بعمل سيئ“، في إشارة إلى أن الملكي، رغم تعثره، يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان هذا رد المدرب الفرنسي على الانتقادات التي تواجه الفريق بعدما استهل مشواره في التشامبيونز ليغ بهزيمة مدوية (0-3) أمام باريس سان جيرمان ثم تعادل أمام كلوب بروج (2-2) في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

وقال زيدان مدافعًا:“نعلم كيف هو الوضع ولسنا في حالة سيئة كما يصورها البعض، لكن هذا ريال مدريد ولن يتغير شيئًا مهمًا، لذلك نوجه تركيزنا على الأمور التي نستطيع القيام بها على أرض الملعب، ولدينا مباراة يوم غدٍ سنحاول من خلالها البقاء في الصدارة“.

وعن الخصم الذي سيحل ضيفًا على سانتياغو بيرنابيو، السبت، أبرز“زيزو“ أن غرناطة ”يقدم موسمًا جيدًا“، وأضاف:“نريد أن نقدم أمامه مباراة جيدة“ على الرغم من ”ضيق الوقت المتاح للتعافي“ بسبب مباريات التشامبيونز منتصف الأسبوع.

وأبرز:“نعلم ماذا فعلنا في الشوط الثاني أمام بروج، ربما لم نقدم أداء مبهرًا لكننا واجهنا الموقف وفي النهاية غيرنا مسار المباراة، ونريد القيام بالأمر ذاته أمام غرناطة الذي سيسعى إلى حصد النقاط“.

كما أشاد زيدان بالحارس الفرنسي ألفونس أريولا الذي سيدافع عن عرين الريال أمام غرناطة بسبب غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من مشكلات بالمعدة حالت دون تمكنه من استكمال مواجهة بروج، الثلاثاء الماضي.

وقال عن أريولا الذي استكمل مباراة التشامبيونز:“تأقلم بشكل سريع جدًا، وهو سعيد للغاية بوجوده معنا.. وأنا سعيد جدًا بعمله“.