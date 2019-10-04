غاريث بيل في مركز الظهير الأيسر؟.. زيدان يرد‎

ردّ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على التقارير التي تحدثت عن إمكانية الاعتماد على الويلزي غاريث بيل في مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابات التي ضربت الفريق.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع غرناطة في الدوري الإسباني، عن إمكانية إشراك بيل في مركز الظهير الأيسر: ”بيل كظهير أيسر؟ لا لا لا، لم أفكر بذلك إطلاقًا. الحقيقة هي أنني لم أفكر في مشاركة بيل بمركز الظهير الأيسر، لدينا خيارات أخرى كما قلتُ سابقًا“.

ويواجه زيدان أزمة حقيقية أمام غرناطة تتمثل في مركز الظهير الأيسر، حيث لم يُشارك البرازيلي مارسيلو في المران اليوم رغم ظهوره ضد كلوب بروج، كما يغيب الفرنسي فيرلاند ميندي، والإسباني ناتشو فيرنانديز للإصابة.

وقال ريال مديد في بيان رسمي: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا مارسيلو تم تشخيص إصابته باستطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى“.

وذكرت إذاعة ”كادينا سير“ أن المدافع البرازيلي سيغيب مدة أسبوعين.

وحاول زيدان تخفيف الضغط عن حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، وقال إن الحارس البلجيكي ليس المسؤول الوحيد عمّا حدث أمام كلوج بروج (2/2)، في دوري أبطال أوروبا، وأوضح ”أمام بروج، تلقينا هدفين وكان كورتوا الحارس، لكنه ليس المسؤول وحده في مدريد، ليس لنا الحق في أن نُخطئ وعندما نُخطئ يبدأ الحديث بالسوء عن ريال مدريد“..

وواصل زيدان ”كورتوا كان مريضًا ويشعر بانزعاجات، وبتلك الحالة يمكن للاعب أن يُقدم مستوى كهذا. في الاستراحة، لم يعد قادرًا على المواصلة، وسواء كانت الانتقادات عادلة أم لا، فهي موجودة. إنه قوي ولا يجدر به التفكير في الأمر، يجب التركيز على مباراة الغد، ستكون دائمًا المناقشات حاضرة، أنتم تؤدون عملكم وأنا أؤدي عملي، لدي 25 لاعبًا سأعول عليهم جميعًا وكورتوا واحدٌ منهم، قبل المباراة الأخيرة، أكملنا 3 مباريات بشباك نظيفة وكان كورتوا حاضرًا، هذا ما سأقوله لكك“.

وأضاف زيدان: ”نحن لسنا بنفس السوء الذي تتحدثون عنه في الخارج، هذا ريال مدريد ولا شيء مما تقولونه سيغير شيئًا. نحن نركز على ما يمكننا فعله“.

وتابع ”في ريال مدريد لا يوجد أحد لا يُمس، لا كورتوا ولا أي أحد، نحن 25 لاعبًا وسأعتمد على الـ 25 لاعبًا. سأكررها دائمًا منذ بداية الموسم وحتى نهايته بابتسامة لأنها الحقيقة، أنا أعلم أين أنا، سأقاتل حتى آخر يوم. يعجبني ما أقوم به وأشعر بما أنا قادر عليه“.