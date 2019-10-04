ميسي يصل إلى 134 يومًا دون تسجيل هدف مع برشلونة

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لفك صيام عن التسجيل رفقة فريقه برشلونة سيصل إلى 134 يومًا، حين يواجه إشبيلية الأحد برسم الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ومنذ هدفه في نهائي كأس ملك إسبانيا في مرمى فالنسيا حيث خسر فريقه اللقب، لم يسجل النجم الأرجنتيني أي هدف رفقة الفريق رغم كونه لم يلعب سوى 4 لقاءات، ولم يكمل سوى لقاء وحيد كان أمام إنتر ميلانو في دوري الأبطال.

وأدت الإصابة لغياب ميسي عن برشلونة في بداية الموسم، وشارك في الشوط الثاني رفقة غرناطة والشوط الأول رفقة فياريال ونصف ساعة أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، ولقاء كامل أمام إنتر ميلانو لكنه لم يسجل أي هدف.

ومنذ هدفه في مرمى الباراغواي رفقة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا في دوري المجموعات من ضربة جزاء يوم 20 حزيران / يونيو الماضي، وهو الهدف الوحيد الذي سجله في المسابقة، غاب النجم الأرجنتيني عن التسجيل في كل المسابقات.

وكانت أطول فترة فشل فيها ميسي في التسجيل رفقة برشلونة موسم 2006-2007 وكانت 146 يومًا، وفك صيامه بهاتريك في مرمى ريال مدريد في الكامب نو وهو الهاتريك الأول في مسيرته كلاعب.