عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ثنائية ميسي وسواريز“ وليونيل يطلق إنتر ميلان ضد رونالدو (صور)

شكلت نتائج الدوري الأوروبي وتألق لويس سواريز مع برشلونة وأزمة ريال مدريد وحارسه تيبو كورتوا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بقمة إيطاليا المرتقبة بين إنتر ميلان ويوفنتوس والمبعدين من لائحة منتخب إنجلترا، وتأخر التصريح الدولي لنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يتعرض لانتقادات كبيرة في ريال مدريد وأجرت معه حوارًا قال فيه: ”إن كنت تريد أن تكون حارسًا لريال مدريد عليك أن تتقبل هذه الضغوط“.

كما اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، والتي حققت الفوز في كل مبارياتها وهي خيتافي وإشبيلية وإسبانيول.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز وكتبت ”لا يلمس“ متحدثة عن أرقامهما معًا المميزة في برشلونة.

كما تحدثت عن فوز إسبانيول في موسكو على سيسكا موسكو وكتبت ”فوز ذهبي لإسبانيول في موسكو“، الصحيفة اهتمت بمشكلة أنسو فاتي الذي لازال ينتظر ترخيص الفيفا للعب دوليًا.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد سيذهب للميركاتو في يناير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب برشلونة وكتبت ”لويس سواريز رجل الأهداف“ متحدثة عن أرقامه رفقة برشلونة.

كما اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، وكتبت ”علامة كاملة لإشبيلية وخيتافي وإسبانيول“.

أس

اهتمت الصحيفة بالمغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند، والمتألق في دوري أبطال أوروبا وقال: ”لا يمكنك التخلي عن مدريد سوى للموت“ في إشارة لرغبته العودة والنجاح في المستقبل.

كما تحدثت الصحيفة عن نتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، حيث حققت كلها الفوز خيتافي وإشبيلية إسبانيول، كما اهتمت بفوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة على حساب فنربخشة.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بمانشستر يونايتد الذي تعادل في الدوري الأوروبي سلبيًا أمام ألكمار الهولندي، وكتبت ”سولشاير يحيي لاعبيه رغم أنهم لم يسددوا على مرمى المنافس“.

كما اهتمت بالمبعدين من لائحة غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي كايل والكر وجيسي لينغارد وديلي آلي وتشامبرلين.

وتحدثت عن الفرق الإنجليزية في الدوري الأوروبي، وخاصة الفوز العريض لآرسنال أمام ستاندر دي لييج البلجيكي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل سانت إيتيان وفولفسسبورغ الألماني في الدوري الأوروبي، وكتبت ”إيقاظ الشعلة“.

كما اهتمت بالفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق لليويفا الموقوف، والذي قال في حوار مع الصحيفة: ”كان يجب أن أستمر في الحياة مع كل هذا الذي وقع“، كما تحدثت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وأميان في الدوري الفرنسي وكتبت ”مارسيليا، إسقاط البطاقة الصفراء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة على مدرب نابولي الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وكتبت ”أنشيلوتي في مفترق الطرق“، كما تحدثت عن فوز لاتسيو في الدوري الأوروبي أمام رين الفرنسي وتعادل روما في النمسا.

الصحيفة تحدثت عن المدرب السابق لإنتر ميلان سباليتي وترشيحه لتدريب ميلان وكتبت ”سباليتي الرفض الكبير“، الصحيفة واصلت اهتمامها بلقاء القمة المرتقب بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالقمة المنتظرة بين إنتر ميلان ويوفنتوس والتي تبقى حاسمة بعد خسارة إنتر أمام برشلونة وكتبت ”ميسي يطلق إنتر ميلان ضد كريستيانو رونالدو“، كما تحدثت عن ماركيزيو نجم يوفنتوس السابق المعتزل والذي قال: ”يوفنتوس حلم 25 عامًا“.

وتحدثت الصحيفة عن ميلان الذي يواجه أزمة حيث يوجد مدربه جيامباولو في وضع صعب ويرغب في اللعب دون مهاجمه البولندي بيونتيك.