ليونيل ميسي يتحدث عن ذكرياته منذ فوزه بالكرة الذهبية الأولى

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين في لقاء تلفزيوني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ذكريات كرته الذهبية الأولى وعن كرة القدم بمناسبة فوزه بلقب الأفضل هذه العام.

وفاز ليونيل ميسي بكرته الذهبية الأولى العام 2009 وتحدثت عن التغيير الذي طرأ عليه وقال: ”مر زمن كبير وهناك عدة أشياء حدثت بين الفترتين، كبرت كثيرًا كلاعب وإنسان تزوجت وأنجبت 3 أولاد، للأسف كل شيء مرّ بسرعة“.

وأكد النجم الأرجنتيني أن مهنة كرة القدم لا تسمح بالاستمتاع بلحظات التتويج وقال: ”لا يمكننا الاستمتاع بهذه المهنة وما تحصل عليه، لأن كرة القدم لا تتوقف أبدًا، من الصعب التوقف والتفكير فيما حدث، حين تمر الأشياء التي حدثت في السنوات الماضية تعرف حقيقة ما تعنى لأي حد كانت رائعة ولأي درجة من الأفضل أن تستفيد وتستمع بكل لحظة وكل يوم“.

وتُوِّج ميسي بـ36 لقبًا منها 4 دوري أبطال أوروبا ووجّه نصيحة للاعبي المستقبل وقال: ”أقول لهم استمتعوا بكرة القدم وابقوا كما أنتم وهو الأمر المهم، البقية تأتي إن أراد الله، إن أراد منحك الألقاب ستأتي وإن لم يرد لن تأتي، المهم أن نستمتع بكرة القدم وما لدينا كأطفال وكبار“.