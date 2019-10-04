انضمام كورتوا ”المصاب“ وهازارد البعيد عن مستواه لتشكيلة منتخب بلجيكا

ضم الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا إيدين هازارد والحارس تيبو كورتوا لاعبي ريال مدريد إلى التشكيلة التي ستواجه سان مارينو وكازاخستان في تصفيات يورو 2020 في وقت لاحق الشهر الحالي.

ودافع مارتينيز في وقت سابق عن اللاعبين رغم عدم ظهورهما بشكل لافت مع النادي الملكي.

وأوضح ”نحن على اطلاع دائم على الحالة الطبية لكورتوا، لكننا سنكشف عن الجانب الطبي للتشكيلة التي سيتم استدعاؤها يوم الإثنين المقبل وسنرى ما إذا كان يمكنه اللعب أم لا“.

وظهر كورتوا بأداء مهزوز خلال تعادل ريال مدريد مع كلوب بروغ البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي في سانتياغو برنابيو وأخرجه مدربه زين الدين زيدان بين شوطي المباراة نظرًا لأنه كان سببًا مباشرًا في اهتزاز مرماه بهدفين في الشوط الأول قبل أن يدرك النادي الملكي التعادل 2-2 في الشوط الثاني.

وأعلن ريال مدريد يوم الجمعة أن حارسه الأساسي كورتوا يعاني من إصابة في الأمعاء والمعدة والجفاف أثرت على أدائه خلال مباراة كلوب بروغ البلجيكي.

وضمت التشكيلة التي أعلنها حساب الاتحاد البلجيكي على تويتر 28 لاعبًا سيمثلون صاحب المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا.