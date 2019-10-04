رسميًا.. ريال مدريد يكشف حقيقة إصابة تيبو كورتوا بالقلق (صورة)

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا، نفى فيه ما تردد عن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بالقلق.

وقال ريال مدريد في بيانه: فيما يتعلق ببعض المعلومات حول لاعبنا كورتوا، يريد ريال مدريد أن يذكر ما يلي:

1. إن لاعبنا لم يتم تشخيصه مطلقًا بأنه يتعرض لحالة قلق، وبالتالي، فإن هذه المعلومات خاطئة تمامًا“.

2. تم تشخيص كورتوا وعلاجه من التهاب المعدة والأمعاء الحاد بالجفاف واختلال التوازن بالكهرباء، ما جعل من المستحيل استمراره في مباراة الثلاثاء الماضي ضد كلوج بروج“.

3. اللاعب يستجيب حاليًا بشكل إيجابي للعلاج“.

وقال الحارس البلجيكي لصحيفة ”ماركا“ ردًّا على الانتقادات: ”إن كنت تريد أن تصبح حارسًا لريال مدريد يجب تقبل الضغوط“.

وشارك كورتوا في الشوط الأول بمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، حيث أنهى النادي البلجيكي النصف الأول من المباراة بالتفوق 2/0، ليقرر الفرنسي زين الدين زيدان إخراج كورتوا والاعتماد على الحارس الفرنسي الفونسي أريولا، وقد نجح الفريق الملكي في إدراك التعادل 2/2.

ويتعرض كورتوا، البالغ من العمر 27 عامًا، لانتقادات شديدة، إذ لم يظهر مع ريال مدريد بالشكل المتوقع، ولم يؤد كما فعل في تشيلسي وأتلتيكو مدريد سابقًا.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد صيف العام 2018، شارك كورتوا في 43 مباراة رسمية، استقبل فيها 59 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.