كورتوا يرد على الانتقادات: من يلعب لريال مدريد يجب عليه تقبل الضغوط

ركزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على البلجيكي حارس ريال مدريد الذي يعيش فترة سيئة وتعرض لعدد كبير من الانتقادات والضغوط من طرف الجماهير.

وقال الحارس البلجيكي للصحيفة ردًّا على الانتقادات ”إن كنت تريد أن تصبح حارسًا لريال مدريد يجب تقبل الضغوط“.

وأكدت الصحيفة، أن الحارس الدولي البلجيكي قدّم مستوى مميزًا في كل الملاعب الأوروبية، ويملك سجلًا جيدًا كأحد أفضل الحراس في العالم، كما يملك ثقة إدارة ريال مدريد والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وزملائه في الفريق.

وتعرض تيبو كورتوا لأزمة صحية في المعدة في مباراة ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وتعرض لإغماء وتقيؤ ولم يتمكن من قيادة سيارته ونقله والده للمنزل.

وفقد تيبو كورتوا نتيجة المرض 3 كيلوغرامات في ظرف ساعات قليلة، ويتلقى العناية الطبية من طرف مختصين ليعود للفريق في أسرع وقت.

ويحاول كورتوا العودة بسرعة وبحسب الصحيفة فهو يأمل أن يشارك أمام غرناطة، لكن الأمر ليس سهلًا وبالتالي يبقى مرشحًا للغياب.

ورغم أزمة كورتوا فإن مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز قرر دعوته للمنتخب، مؤكدًا ثقته في الحارس الأول في بلجيكا ودافع عنه.

وقال مارتينيز: ”نحن على علم بوضعه الصحي، لكنه سيكون ضمن اللائحة، وسنجري فحصًا طبيًا الإثنين، ونرى إن كان يمكنه اللعب، لكن في اللائحة فهو حاضر“.

وأضاف المدرب الإسباني متحدثًا عما يتعرض له حارسه الدولي ”في عالم كرة القدم لا يفاجئك ذلك لكنه يؤلمك، نعرف أن حراسة مرمى ريال مدريد مهمة صعبة، لكني لا أرى حارسًا أفضل وأكثر استعدادًا من القيام بالمهمة مثل كورتوا، عمره 27 عامًا وهو مستعد لعكس هذا الأمر والوصول للمستوى الذي يمكنه تقديمه“.

وأكد مارتينيز، أن الصافرات لن تؤثر على كورتوا الذي يملك خبرة في عدة فرق وملاعب أوروبية، كما أنه تُوج بلقب أفضل حارس في كأس العالم الأخيرة في روسيا.