برشلونة يرفض إبرام صفقة تبادلية مع إنتر ميلان

رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني إبرام صفقة تبادلية مع إنتر ميلان الإيطالي، ينتقل بموجبها الهولندي دي فريج إلى كامب نو، مقابل رحيل صامويل أومتيتي إلى ميلانو.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، اليوم الجمعة تقريرًا أشارت فيه إلى أن إنتر ميلان حاول عرض مدافعه الهولندي دي فريج على النادي الكتالوني، حتى يحصل في المقابل على خدمات الفرنسي أومتيت، خلال آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي.

ورفض إرنستو فالفيردي فكرة التخلي عن مدافعه رغم إصاباته الأخيرة، لذلك لم تكتمل الصفقة بين الطرفين في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

على جانب آخر، بدأ برشلونة جديًا في متابعة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، تحسبًا للتوقيع معه بشكل رسمي في صيف 2020.