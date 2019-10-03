أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: عمالقة البريمييرليغ يطاردون نجم الملكي ونهاية الخلافات بين بارتوميو وبيكيه

بدأت أزمة عدم الثقة تتصاعد بين إدارة نادي ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في أعقاب النتائج المحبطة التي حققها الفريق حتى الآن في مشواره بدوري أبطال أوروبا، واستمرار العروض المخيبة للآمال على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إلى أن التعادل بين ريال مدريد وكلوب بروغ البلجيكي، مساء الثلاثاء على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في دوري أبطال أوروبا، جعل مسؤولي النادي الملكي يفتحون النار في الغرف المغلقة على زيدان نتيجة بعض قراراته الفنية التي تؤثر على مسيرة الميرينغي.

خلافات زيدان.. وعروض لنجم الريال المعار

وسقط الريال في فخ التعادل 2-2 مع بروغ لينجو من هزيمة مفاجئة، ويضع نفسه في موقف حرج في مجموعته التي يحتل فيها حاليًا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع غلطة سراي التركي، بعد باريس سان جيرمان 6 نقاط، وكلوب بروغ نقطتين.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من تجاهل زيدان للاعبه الشاب إبراهيم دياز.

وتابعت بقولها: ”ترى إدارة ريال مدريد أن دياز يملك إمكانات مميزة للغاية، ونجح في إظهار تلك الإمكانات خلال الموسم الماضي، ويجب أن يستمر زيدان في منحه الفرصة بدلًا من تجاهله، حيث يستبعده المدرب الفرنسي من قوائم المباريات دون أن يمنحه أي فرصة، على العكس من لاعبين آخرين قام بمنحهم تلك الفرصة“.

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من قرار زيدان باستبعاد الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز من قائمة مباراة كلوب بروغ لأسباب فنية، حيث أكدت مصادر داخل إدارة الميرينغي أنها لا تتفهم هذا القرار في مباراة حاسمة مثل بروغ، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في أولى لقاءات المجموعة.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إن أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال دخلت في سباق شرس للتعاقد مع مارتن أوديغارد، لاعب نادي ريال مدريد الشاب، المعار حاليًا إلى ريال سوسييداد.

وشارك النرويجي أوديغارد في 6 مباريات مع سوسييداد هذا الموسم، ونجح في إحراز هدفين وصنع مثلهما، ليلفت إليه الأنظار بشدة، خاصة من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وينص عقد الإعارة بين ريال مدريد وسوسييداد على أن تكون مدتها موسمان، ويقوم ريال مدريد بدفع تعويض مليوني دولار إضافة إلى راتب عام كامل في حالة رغبته في استعادة اللاعب قبل نهاية فترة الإعارة.

صراع يوفنتوس– مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد للانقضاض على النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، في ظل اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أبلغ إدارة البيانكونيري برغبته في ضم كانتي، خاصة أن ساري كان مدربًا للاعب الفرنسي الدولي في البلوز الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن يوفنتوس مستعد للتعاقد مع كانتي مقابل 80 مليون يورو لإغراء مسؤولي تشيلسي من أجل بيع اللاعب المحوري في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.

وينتهي عقد كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، في منتصف عام 2023، وبالتالي فإن إدارة تشيلسي ليست تحت ضغط لبيع اللاعب الآن، إلا إذا تلقت عرضًا ماليًا مغريًا، وكان الرحيل هو رغبة اللاعب.

وشارك كانتي هذا الموسم في 5 مباريات فقط مع تشيلسي، في ظل الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، وأجبرته على الغياب عن بعض المباريات.

وأحرز كانتي هدفًا واحدًا لتشيلسي في مباريات هذا الموسم أمام ليفربول، في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز 2-1 بملعب ”ستامفورد بريدج“.

وتبلغ قيمة كانتي التسويقية ما يقرب من 100 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

نهاية العاصفة في برشلونة

أعلن جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، انتهاء الخلافات بين مدافع الفريق، جيرارد بيكيه، والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال جوردي كاردونير: ”كان هناك اجتماع بين الرئيس وبيكيه وتم حل كل شيء، الأمور جيدة للغاية الآن وهذا يظهر من خلال أداء الفريق والنتائج“.

وأضاف جوردي كاردونير: ”اجتماع الرئيس مع بيكيه دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وتم حل كل شيء، لم يكن هناك أي طلب من أي جهة، الشيء المهم هو الجلوس والتحدث، بيكيه هو أحد ركائز الفريق“.

وأفردت صحيفة ”سبورت“ صفحتين في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي، للحديث عن العلاقة المتوترة بين اللاعبين والإدارة بقيادة خوسيه ماريا بارتوميو.

رعب في توتنهام

لا تزال فضيحة السقوط المهين أمام بايرن ميونخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا تدوي في أركان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف النسخة السابقة من البطولة.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن إدارة نادي توتنهام تعيش في حالة رعب شديد خوفًا من رحيل عدد من نجوم السبيرز بنهاية الموسم الجاري عن النادي اللندني، في ظل الأجواء المتوترة المحيطة بالفريق.

وتنتهي عقود الثلاثي كريستيان إريكسين ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي ناد آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مهاجم وهداف الفريق هاري كين يدرس هو الآخر الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم، لأنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها تحقيق الألقاب التي تبدو بعيدة تمامًا عن السبيرز في ظل الأوضاع الحالية.

وينتهي عقد هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، في منتصف عام 2024، إلا أن مسؤولي توتنهام يخشون من قيام اللاعب بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي إذا ما تلقى عرضًا مغريًا.

وتبلغ القيمة التسويقية لهاري كين 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.