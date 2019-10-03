تقرير: إدارة ريال مدريد تنقلب على زيدان بسبب قراراته الفنية

قالت تقارير صحفية إن هناك خلافات حادة بدأت في الظهور بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إلى أن التعادل المخيب للآمال بين ريال مدريد وكلوب بروغ البلجيكي، مساء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، في دوري أبطال أوروبا، جعل مسؤولي النادي الملكي يفتحون النار في الغرف المغلقة على زيدان نتيجة بعض قراراته الفنية التي تؤثر على مسيرة الميرينغي.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل 2-2 مع بروغ لينجو من هزيمة مفاجئة، ويضع نفسه في موقف حرج في مجموعته التي يحتل فيها حاليًّا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع غالاتا سراي التركي، بعد باريس سان جيرمان 6 نقاط، وكلوب بروغ برصيد نقطتين.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من تجاهل زيدان للاعبه الشاب إبراهيم دياز.

وتابعت بقولها: ”ترى إدارة ريال مدريد أن دياز يملك إمكانات مميزة للغاية، ونجح في إظهار تلك الإمكانات خلال الموسم الماضي، ويجب أن يستمر زيدان في منحه الفرصة بدلًا من تجاهله، حيث يستبعده المدرب الفرنسي من قوائم المباريات دون أن يمنحه أي فرصة، على العكس من لاعبين آخرين قام بمنحهم تلك الفرصة“.

وحسب الصحيفة أيضًا، فإن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من قرار زيدان باستبعاد الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز من قائمة مباراة كلوب بروغ لأسباب فنية، حيث أكدت مصادر داخل إدارة الميرينغي أنها لا تتفهم هذا القرار في مباراة حاسمة مثل بروغ، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في أول لقاءات المجموعة.