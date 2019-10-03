تقييم نجوم مباراة برشلونة وإنتر.. من حصل على درجات أكثر ميسي أم سواريز؟ (إنفوغرافيك)

أظهر ليونيل ميسي لفريقه برشلونة ما الذي كان يفتقده بسبب تكرار إصابته بعدما صنع هدفًا بشكل مذهل في الفوز 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وشارك اللاعب الأرجنتيني للمرة الثانية فقط في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بجميع المسابقات، لكنه ساهم في حسم المباراة بعد مجهود فردي خطف العقول قبل أن يمرر إلى لويس سواريز الذي هز الشباك قبل ست دقائق من النهاية.

واستلم قائد برشلونة الكرة في الجانب الأيمن بالقرب من خط المنتصف وراوغ ثلاثة من لاعبي إنتر قبل أن يترك لاعبًا آخر بلا حول ولا قوة بتمريرة إلى سواريز الذي سيطر على الكرة ثم هز الشباك.

وهز إنتر، الذي قدم أداءً رائعًا في الشوط الأول، الشباك مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر لاوتارو مارتينيز لكن سواريز أدرك التعادل بتسديدة مباشرة مذهلة.

وأبلغ ميسي الصحفيين بعدما أكمل مباراة للمرة الأولى هذا الموسم ”حاولت الاستمرار. أنا سعيد بإكمال المباراة وإنهائها بشكل جيد.

”أنا مرهق وافتقر للياقة البدنية لكن بمجرد مشاركتي في عدد أكبر من المباريات سأشعر بحرية أكبر. أشعر أنني في أفضل حال عندما ألعب العديد من المباريات“.

وكان ميسي آخر العائدين إلى استعدادات برشلونة في ما قبل بداية الموسم بسبب مشاركته في كأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين وأصيب في ربلة الساق في أول تدريب.

وتسببت الإصابات المتكررة في خوضه مباراتين فقط من سبع لبرشلونة في الدوري الإسباني وأهدر حامل اللقب ثماني نقاط ويحتل المركز الرابع.

وقال مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ”نحن سعداء للغاية لأنه استطاع لعب مباراة كاملة. نأمل ألا يتعرض لإصابة أخرى لأن وجوده يجعل الأمور أسهل“.

وأضاف ”نكون سعداء دائمًا عندما يكون على أرض الملعب ويقدم ما يبرع فيه والتمرير وصناعة وتسجيل الأهداف“.

ونشرت بضع صحف إسبانية تقييم لنجوم الفريقين خلال المباراة التي شهدت تنافسية عالية للغاية.

شاهد تقييم صحيفة سبورت للاعبين بالدرجات.

شاهد تقييم صحيفة موندو ديبورتييفو للاعبين بالنجوم.