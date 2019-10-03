عناوين الصحف الرياضية العالمية.. ليلة لويس سواريز ومحمد صلاح وُجد ليقتل وأزمة ريال مدريد (صور)

شكلت نتائج أمس الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، خاصة الفوز الصعب لكل من حامل اللقب ليفربول وبرشلونة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأزمة حراسة المرمى في ريال مدريد الذي يفكر أيضًا في دخول سوق الانتقالات الشتوي، والقمة المنتظرة في إيطاليا بين إنتر ميلان المتصدر ووصيفه يوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 3 أكتوبر:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد تحليل بداية موسمه وكتبت ”ريال مدريد يخطط فعلًا لتعاقدات جديدة في يناير“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على إنتر ميلان وقلب تأخره بهدف لفوز بهدفين من خلال تألق نجمه ميسي والهداف لويس سواريز، وتحدثت عن فوز أياكس في ملعب ميستايا على فالنسيا 3/0.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمباريات الفرق الإسبانية الثلاثة في الدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على العودة الكبيرة لبرشلونة أمام إنتر ميلان حيث حول تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف مع تألق لويس سواريز الذي سجل الهدفين وكتبت ”مع هدفين“.

كما تحدثت عن هزيمة فالنسيا بملعبه أمام أياكس 0/3 وكتبت ”أياكس أعطى مراجعة لفالنسيا“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة حراسة المرمى في ريال مدريد وكتبت ”فوضى في حراسة مرمى ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة الصعب على إنتر ميلان في دوري الأبطال وقلب تخلفه بهدف لفوز بهدفين لهدف وكتبت ”دم، عرق وسواريز “ في إشارة لتسجيله هدفين.

كما تحدثت عن خسارة فالنسيا أمام أياكس وكتبت ”احتفال هولندي في الميستايا“.

أس

ركزت الصحيفة على حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا من خلال مقارنة أرقامه رفقة فرقه السابقة ومنتخب بلاده مع أرقامه رفقة ريال مدريد وكتبت ”هذا ليس كورتوا“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على إنتر ميلان بهدفين للويس سواريز قلب بهما النتيجة على الفريق الإيطالي وكتبت ”سواريز ينقذ برشلونة“.

كما اهتمت بفوز أياكس على فالنسيا في ملعبه وتصدره لمجموعته في دوري أبطال أوروبا، واهتمت أيضًا بمباريات الفريق الإسبانية الثلاثة في الدوري الأوروبي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول الصعب أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا 4/3 بهدفين للمصري محمد صلاح وكتبت ”محمد صلاح وُجد ليقتل“.

كما اهتمت بأزمة توتنهام بعد سباعية بايرن ميونخ وكتبت ”بوكيتينو تحدث بوضوح مع اللاعبين الذين أُصيبوا بالصدمة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز أولمبيك ليون خارج ملعبه على لايبزيغ الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”أوروبا تعطي أجنحة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن هزيمة إنتر ميلان أمام برشلونة بصعوبة في دوري الأبطال على الكامب نو وكتبت ”برأس مرفوع“.

كما تحدثت عن تعادل نابولي أمام جينك البلجيكي خارج ملعبه، واهتمت الصحيفة بمواجهة يوفنتوس وإنتر ميلانو القادمة في الدوري الإيطالي وكتبت ”هيغواين يهيئ تحديه الخاص مع لوكاكو“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن خسارة إنتر ميلان بصعوبة على الكامب نو أمام برشلونة في دوري الأبطال وكتبت ”غضب إنتر ميلان على يوفنتوس“ في إشارة للقاء القمة في إيطاليا المرتقب نهاية الأسبوع.

كما تحدثت عن تعادل نابولي أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال وأجرت حوارًا مع مدافع يوفنتوس الهولندي دي ليخت. الصحيفة تحدثت عن كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الذي غادر الفريق بنهاية الموسم وينتظر تكريمًا من جماهير الفريق وكتبت ”شكرًا ماركيزيو“.