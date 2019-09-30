زيدان يدعم هازارد ضد الانتقادات ويتحدث عن مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروغ

حرص زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على دعم لاعبه البلجيكي إيدين هازارد بالحديث عن تجربته الخاصة مع الميرنغي، حينما كان لاعبًا لفريق العاصمة الإسبانية.

وأكد زيدان، يوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة كلوب بروغ البلجيكي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أنه مر بنفس تجربة هازارد، عندما كان في بداياته مع الفريق الملكي.

وقارن زيدان بينه وهازارد، حيث كانت الانتقادات تطول الفرنسي أيضًا في مبارياته الأولى مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان ”هادئًا للغاية“ خلال تلك الفترة، وأنه كان على ثقة بأن الأمور ستسير على ما يرام.

وأضاف: ”مررت بنفس ما يمر به هازارد، لكن في النهاية اللاعب مطمئن للغاية مثلي؛ لأنني كنت أعلم بأن الأمور ستسير بشكل جيد مع الوقت“.

وتابع: ”كان الأمر أسوأ عندما لعبت بإيطاليا (مع يوفنتوس) لأن الأمر تأخر 3 أشهر. في مدريد كانت المدة أقل بعض الشيء“.

وشدد: ”مع هازارد الأمر هو ذاته. أعلم أنه سيحقق الانتصارات في ريال مدريد، لكن المهم بالنسبة لنا أن يتحلى بالهدوء، سيتقدم للأمام بكل تأكيد“.

زيدان ليس قلقا على مستوى هازارد و يتمنى أن يقدم أفضل مستوياته قريباً pic.twitter.com/jLCHiWB4GG — أخبار ال18 (@al18_news) September 30, 2019

ويرى زيدان أن تراجع مستوى الدولي البلجيكي ”ليس له علاقة بالجانب البدني“، مؤكدًا: ”لست قلقًا على الإطلاق بخصوصه، فبالنظر للإمكانيات التي يملكها فهو قادر على التسجيل وخلق الفرص“.

ويستضيف الملكي المباراة على ملعبه ”سانتياغو برنابيو“، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية.

وعن المباراة، قال: ”مباراة مهمة بالنسبة لنا، علينا أن نعود إلى المكان الذي نستحقه من خلال تحقيقنا الثلاث نقاط“.

وأبرز: ”لا بديل عن الفوز، لأننا في المركز الرابع بالمجموعة وهو ما يزعجني كثيرًا، وأمامنا فرصة من خلال مباراة الغد لتصحيح مسارنا“.

وعن كيفية تعامله مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو: ”بالطبع، نحتاج لبعض الوقت للتأقلم على الأمر، نعلم جميعًا ما كان يقدمه رونالدو لريال مدريد“.

وأضاف: ”لا يمكننا الفوز في كل مباراة، لكن ما أريد التأكد منه هو بذل جميع اللاعبين أقصى مجهود لهم لتحقيق الفوز“.

وانتقل للحديث عن بنزيما، قائلًا: ”كريم لاعب رائع ومهم لريال مدريد، ونعلم مدى إمكانياته جيدًا ويحدث الفارق خلال المباريات المهمة والصعبة وعلينا استغلال تواجده معنا بالفريق“.