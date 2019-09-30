ماذا يحتاج هازارد ليصبح من عمالقة ريال مدريد؟

قال إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد إنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق خلالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزملائه.

وانضم جناح منتخب بلجيكا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو (109.07 مليون دولار) في أبرز صفقات العملاق الإسباني بعد موسم كارثي في 2018-2019.

وينظر إلى هازارد على أنه الخليفة المحتمل لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد بعد أن رحل هداف الفريق على مر العصور إلى يوفنتوس في صيف 2018 وورث اللاعب البلجيكي القميص رقم 7.

وأبلغ هازارد الصحفيين اليوم الإثنين قبل مواجهة كلوب بروغ في دوري الأبطال ”لم أصبح عملاقًا بعد ويتعين أن أظهر قدرتي على ذلك.

”كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي وأرغب في أن أصبح أفضل لاعب في العالم، أتمنى أن أبذل قصارى جهدي ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضًا“.

وبعد تقارير عن وصوله لفترة الإعداد للموسم بوزن زائد عانى هازارد من إصابة في الفخذ عشية انطلاق الموسم ولم يخض مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى 14 سبتمبر أيلول في الانتصار 3-2 على ليفانتي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أساسيًا ثلاث مرات من وقتها لكنه بدا بعيدًا عن مستواه.

وقال: ”بمقدوري اللعب بشكل أفضل، أنتقد نفسي دائمًا لكن بالعمل والاجتهاد يوميًا يمكنني تغيير كل شيء“.

وتابع أن ”الأمور ليست مثالية تمامًا لكننا في المركز الأول في الدوري، خسرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الإصابة لكنني الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي في المباريات القادمة.

”لست مصابًا حاليًا وكل ما أحتاجه تسجيل أهداف والحسم أمام المرمى، عندما أبدأ في التسجيل وتقديم عروض جيدة ستكون كل الأمور الأخرى سهلة“.

وخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال 3-صفر أمام مستضيفه باريس سان جيرمان ويتطلع للعودة إلى الطريق الصحيح أمام كلوب بروج في سانتياجو برنابيو غدًا الثلاثاء.

وساند زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبه.

وقال لاعب يوفنتوس وريال مدريد السابق: ”أعلم المجهود الكبير الذي يبذله، كنت في حالة أسوأ حين وصلت إلى إيطاليا وبعدها استغرق الأمر ثلاثة أشهر لاستعادة المستوى، في ريال مدريد استغرق الأمر أقل من ذلك“

وتابع بقوله: ”هازارد في موقف مماثل وأعلم أنه سيحقق النجاح هنا لكن الشيء الأكثر أهمية هو التحلي بالهدوء ومساندته“.