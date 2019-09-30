خلافات متصاعدة في نادي برشلونة.. الرئيس يجتمع مع بيكيه للرد

أثارت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية وجود أزمة بين لاعبي برشلونة ومجلس الإدارة قبل يومين على خوض الفريق أول مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وأفردت الصحيفة صفحتين في عددها الصادر يوم الاثنين للحديث عن العلاقة المتوترة بين اللاعبين والإدارة بقيادة خوسيه ماريا بارتوميو.

وقالت AS نقلًا عن ”سبورت“ إن التوتر بين الفريق وكبار المسؤولين ليس جديدًا ويشير إلى التعليقات التي أبداها القائد ليونيل ميسي بشأن محاولات النادي إعادة التعاقد مع نيمار خلال الصيف حينما قال ”لا أعرف إن كنت صادقًا أم لا عند الحديث عن بذل الإدارة كل ما يمكن لاستعادة نيمار. ربما لم يكن لدي الكثير من المعلومات حول كيفية سير المفاوضات.

”فقط إنهم تحدثوا إلى نيمار، وكان حريصًا على العودة لا أعرف ما إذا كان النادي يريده حقًّا أم لا، أنا لا أريد مغادرة برشلونة – هذا بيتي ولكن أريد أن أكون جزءًا من مشروع قادر على الفوز بالألقاب“.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أيضًا تعليقات جيرارد بيكيه عقب مباراة السبت أمام خيتافي، إذ لم تنل هذه التصريحات أي رضًا من جانب الإدارة خاصة وأنها جاءت من أحد قادة الفريق.

وتحدثت أيضًا صحيفة ”الباييس“ اليومية في صفحتها الرياضية عن التمزق في صفوف برشلونة إذ قالت ”يحصل اللاعبون على مكافأة عند الانتصار في أي مباراة ويتم الخصم من مستحقاتهم مع الخسارة. هذا اتفاق لم يتم توقيعه لكنه ظهر عقب الخسارة برباعية في أنفيلد الموسم الماضي في قبل نهائي دوري الأبطال“.

حديث بيكيه

وتحدث جيرارد بيكيه عن الوضع بعد مباراة خيتافي و“العشاء“ الذي نظمه اللاعبون يوم الأربعاء الماضي قائلًا ”كان الفريق هو الذي نظم حفل العشاء. من الجيد دائمًا أن نلتقي معًا ولكن يجب أن نتحد. عندما أقول إننا بحاجة إلى الاتحاد، أتحدث أيضًا عن المشجعين ومجلس الإدارة. نحن نعرف النادي وكذلك النادي يعرفنا، نحن نعرف من كتب مقالات معينة على الرغم من عدم توقيعها. لا نريد أن نغضب، نريد أن نخرج أنفسنا من هذا ونبدأ في الفوز مرة أخرى. نأمل ألا يحاول أحد أن يخترع معارك لا وجود لها – لا أحد منا يريد ذلك. يتعين على النادي أن يبقى متحدًا. إذا لم يحدث ذلك سندمر أنفسنا“.

في السياق ذاته، قالت صحيفة كادينا سير، إن رئيس النادي بارتوميو سيتحدث إلى بيكيه على خلفيه تصريحاته الأخيرة.

ويرى بارتوميو حسب الصحيفة أن الرد على بيكيه ضروري بعدما تجاوز في تصريحاته.