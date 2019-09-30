عناوين الصحف الرياضية العالمية.. عودة ليونيل ميسي وتأثير سيرجيو راموس وأزمة إدارة برشلونة والثلاثي الذهبي (صور)

شكلت نتائج لقاءات الدوريات الأوروبية ليوم الأحد وإمكانية مشاركة ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وإنتر ميلان ومفعول عودة سيرجيو راموس لريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتألق الحارس مارك آندري تير شتيغن والتوتر ا بين اللاعبين والإدارة في برشلونة وأزمة الهجوم في مانشستر يونايتد والثلاثي الهجومي الجديد ليوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 30 سبتمبر::

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي عاد للتألق رفقة ريال مدريد وكتبت ”القائد يعود، حين يكونون في حاجة إليه أكثر“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الدوري الإسباني بعد فوز إشبيلية على ريال سوسيداد وكتبت ”المنافسة تشتد في الليغا، 6 فرق بفارق نقطتين“، واهتمت كذلك ببرشلونة ومشاكله بعد تصريحات جيرارد بيكيه ضد إدارة الفريق.



سبورت

تحدثت الصحيفة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة وإمكانية عودته أمام إنتر ميلان وكتبت ”تفاؤل مع ميسي“.

كما تحدثت عن الأزمة بين الإدارة واللاعبين في برشلونة وكتبت ”توتر بين اللاعبين والإدارة“، واهتمت أيضًا بهزيمة إسبانيول أمام بلد الوليد وهي الهزيمة التي تهدد المدرب دافيد غاييغو.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الحارس الألماني، مارك آندري تير شتيغن حارس برشلونة المتألق مؤخرًا والذي ساهم في فوز فريقه أمام خيتافي وكتبت ”تير شتيغن يفتح الطريق“، كما تحدثت عن نتائج الليغا وفوز إشبيلية على ريال سوسيداد وأزمة إسبانيول المنهزم في ملعبه أمام بلد الوليد.



أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد عودته الجيدة منذ الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان ،0/3 حيث حافظ على نظافة مرماه في 3 مباريات وأصبح أكثر قوة دفاعيًا، وتحدثت عن عثمان ديمبلي بعد إصابته الجديدة في برشلونة وكتبت ”ديمبلي شارك في 33% من الدقائق الممكنة“.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد الباحث عن تعزيز صفوفه وكتبت سولشاير طلب من إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم في يناير المقبل“، كما اهتمت بفوز ليستر سيتي الكبير على نيوكاسل وصعوده للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بوضعية أولمبيك ليون الذي يعاني في الدوري الفرنسي حيث قال جان ميشيل أولاس رئيس الفريق: ”الوضع متوتر“، كما تحدثت عن تعادل ليل وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز فيورنتينا خارج ملعبه على ميلان في الدوري الإيطالي وأكدت أن كلمة السر في التفوق هو الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري وكتبت ”كلمة السر ريبيري“، كما تحدثت عن باقي نتائج الدوري الإيطالي وفوز روما بفضل دجيكو وفوز نابولي.

كما تحدثت الصحيفة عن يوفنتوس حيث سيحاول ماوريسيو ساري الاعتماد على ثلاثي هجومي قوي وذهبي أمام باير ليفركوزن في دوري الأبطال.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الثلاثي الهجومي الذي يسعى ساري لتركيبه في يوفنتوس ونشرت صورة لرونالدو وديبالا وهيغوين وكتبت

”هذا هو الثلاثي الرائع“، كما تحدثت عن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان والذي يستعد لمباراتين قويتين أمام برشلونة ويوفنتوس وكتبت ”برشلونة ويوفنتوس، كونتي يلغي المداورة“.

كما اهتمت بخسارة ميلان أمام فيورنتينا في ملعبه وهي هزيمة تؤكد تذبذب المدرب جيامباولو.

