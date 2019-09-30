تقرير: روبيرت مورينو يضم أنسو فاتي لقائمة المنتخب الإسباني الأول

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن روبيرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني الأول وضع نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي في اللائحة الأولية التي ستواجه السويد والنرويج في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وبحسب ”كادينا سير“، فإن المدرب الإسباني روبيرت مورينو، سيعلن عن اللائحة النهائية يوم الجمعة المقبل، حيث يواجه المنتخب الأول منتخبي النرويج والسويد يومي 12 و15 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة ”موند ديبورتيفو“، أن النجم الشاب أنسو فاتي سيتواجد في اللائحة الأولية لـ4 منتخبات إسبانية، تحت 17 عامًا، وتحت 19 عامًا، وتحت 21 عامًا، والمنتخب الأول.

وستكون دعوة فاتي لمنتخب تحت 17 عامًا هي الأسوأ لبرشلونة لأنها تعني مشاركة اللاعب في نهائيات كأس العالم في البرازيل وغيابه عن برشلونة لمدة شهر.

ويأمل برشلونة أن يشارك نجمه رفقة منتخب تحت 19عامًا أو تحت 21 عامًا أو حتى المنتخب الأول حتى لا يغيب عن الفريق لأن المنتخبات الثلاث ستلعب مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وغاب أنسو فاتي عن برشلونة خلال لقاء خيتافي بسبب الإصابة وسيعود للفريق في الأيام المقبلة.