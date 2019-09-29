ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز إشبيلية على ريال سوسيداد ونهاية الجولة السابعة (صورة)

قدّم إشبيلية هدية لريال مدريد بالفوز 3/2 على ريال سوسيداد في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليبقى الفريق الملكي في صدارة ترتيب الليغا.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث مناصفة مع ريال سوسييداد وإشبيلية ولكل منهم 13 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة:

1. ريال مدريد، 15 نقطة.

2. غرناطة وأتلتيكو مدريد، ولكل منهما 14 نقطة.

3. برشلونة وريال سوسيداد، وإشبيلية، ولكل منهم 13 نقطة.