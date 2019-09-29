إشبيلية يُسقط ريال سوسيداد ويحرمه من صدارة ترتيب الدوري الإسباني

أطاح إشبيلية بمنافسه ريال سوسييداد وتغلب عليه 3/2 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني، الأحد.

وكان ريال سوسيداد البادئ بالتسجيل عبر لاعبه ميكيل أويارزابال في الدقيقة الرابعة، لكن إشبيلية رد بـ3 أهداف جاء الأول بتوقيع مانويل نوليتو في الدقيقة 18 في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 74 بتوقيع لوكاس أوكامبوس.

وقضى فرانكو فازكويز على أحلام ريال سوسييداد في العودة بتسجيل الهدف الثالث إشبيلية في الدقيقة 80.

وأشعل كريستيان بورتوغيس المباراة بتسجيل هدف لريال سوسيداد في الدقيقة 87 لكن النتيجة انتهت 3/2 لإشبيلية.

وحقق إشبيلية الفوز بعد خسارتين أمام ريال مدريد وإيبار؛ ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع برشلونة وريال سوسييداد الذي فشل في اعتلاء صدارة الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يملك 15 نقطة بفارق نقطة عن فرانكو أتلتيكو مدريد