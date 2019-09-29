أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ثنائي البريمييرليغ على رادار البارسا.. مستقبل غوارديولا يشغل السيتي

يبدو أن تحركات نادي برشلونة الإسباني لتدعيم الصفوف لن تتوقف خلال فترتي الانتقالات القادمة لضم لاعبين جدد لتدعيم وترميم بعض المراكز في التشكيلة الكتالونية بينما كان مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي حديث الصحافة الإنجليزية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وخاصة عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة:

ثنائي البريمييرليغ على رادار برشلونة

بدأ نادي برشلونة الإسباني التحرك نحو صفقتين من الدوري الإنجليزي الأولى بطلها الجناح رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي الذي دخل دائرة الاهتمامات الكتالونية بحسب تقارير صحفية إنجليزية بعد تألقه اللافت في الموسمين الأخيرين وحاجة برشلونة لجناح أيمن متميز.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية على لسان حسن سيتينكايا وكيل أعمال المدافع السويدي فيكتور ليندلوف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وجود اهتمام من برشلونة أيضًا بضم اللاعب في الموسم الجديد أو الانتقالات الشتوية.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا لإعلان إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح أيسر الفريق في عضلة الفخذ وهو ما يبعده عن مباريات الفريق مجددًا.

الإصابات تهدد مستقبل مارسيلو

أصبحت الإصابات تهدد مستقبل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني بعد أن تجددت إصابته وغاب عن مران الفريق قبل لقاء كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال هذا الخبر المزعج، خاصة أن مارسيلو كان رهان المدرب الفرنسي في الموسم الجديد وقرر إعارة سيرجيو ريجيليون ورفض التضحية باللاعب البرازيلي الذي كان مطلوبًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

في الوقت الذي تأكد غياب فيكتور ماشين ”فيتولو“ لاعب أتلتيكو مدريد عن مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا بعد إصابته في الديربي.

مانشستر سيتي يستقر على بديل غوارديولا

تحدثت الصحافة الإنجليزية عن مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تقرير نشرته صحيفة ”ميرور“ أكد أن إدارة السيتي وضعت لأول مرة بديلًا للمدرب الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن الهولندي جيوفاني فان برونكهورست المدير الفني السابق لفريق فينورد الهولندي الأقرب لتولي قيادة السيتي حال رحيل غوارديولا.

في الوقت الذي تلقى لاعب مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش عرضًا للرحيل إلى فريق إنتر الإيطالي في الانتقالات الشتوية.

يوفنتوس يتحرك نحو صفقة عربية

ذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن نادي يوفنتوس الإيطالي يتحرك نحو صفقة عربية في الفترة القادمة.

وأكد الموقع الإيطالي ذائع الصيت أن يوفنتوس يراقب بقوة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من أجل التعاقد معه بعد أن ظهر بمستويات رائعة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ورفض يوفنتوس رحيل لاعبه الألماني إيمري تشان إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة القادمة بعدما تلقى عرضًا للانضمام للعملاق الفرنسي.