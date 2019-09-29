نادي برشلونة فشل في التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد بعد انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس

اعترف حسن سيتينكايا وكيل أعمال السويدي فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمحاولة نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع موكله في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية، عن سيتينكايا قوله: ”ربما كان ليندلوف أفضل لاعب في مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وكان هناك اهتمام من أندية أصبحت أفضل من يونايتد في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”حين اختار ماتياس دي ليخت الانضمام إلى يوفنتوس، أصبح فيكتور الاختيار الأول لبرشلونة؛ بسبب طريقة لعبه القريبة جدًا من طريقة برشلونة“.

وأردف: ”فيكتور واحد من أفضل المدافعين في العالم والكرة بين قدميه، وكان برشلونة يريد ضمه، ويمكنني الكشف عن ذلك الآن“.

وأوضح سيتينكايا: ”برشلونة تواصل مع إد وودوارد عدة مرات بعروض حقيقية، وعقدت أنا اجتماعات مع مات جودج مدير التعاقدات؛ لمحاولة إتمام الصفقة، لكنهم قالوا لا؛ لأن فيكتور أحد أفضل اللاعبين في الفريق، وانتهى الأمر بالتوصل لعقد جديد مع مانشستر على الرغم من بقاء 3 سنوات في عقده“.

وأكمل: ”عادة في مانشستر لا يقومون بتمديد عقود اللاعبين لفترات طويلة، لكن في ظل وجود اهتمام من هذا المستوى، لم يكن لديهم خيار آخر“.

ووقع ليندلوف عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، كمكافأة له على أدائه القوي في الموسم الماضي.