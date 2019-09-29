مردود صادم لغريزمان وهازارد وجواو فليكس أغلى صفقات الدوري الإسباني‎

رصدت صحيفة ”ماركا“ ما وصفته بالأرقام الصادمة لأغلى 3 صفقات شهدها الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن المستويات التي يقدمها الثلاثي أنطوان غريزمان نجم برشلونة، والبلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد، والبرتغالي جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد، لا تزال مخيبة للآمال حتى الآن، رغم أن إجمالي أسعار اللاعبين الثلاثة بلغت 371 مليون دولار.

وانتقل جواو فليكس من بنفيكا إلى الروخي بلانكوس مقابل 136 مليون دولار، وغريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 129 مليون دولار، وهازارد من تشيلسي إلى الريال مقابل 106 ملايين دولار.

وبحسب ”ماركا“، فإن إحصاءات اللاعبين الثلاثة، الأغلى في الميركاتو الصيفي، جاءت كالتالي:

غريزمان، 8 مباريات رسمية بإجمالي 705 دقائق، وأحرز 3 أهداف وصنع 2.

جواو فليكس، 8 مباريات رسمية بإجمالي 609 دقائق، وأحرز هدفين وصنع هدفًا.

هازارد، 3 مباريات رسمية، 197 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ورغم الآمال الكبيرة المعلقة على هازارد، فإنه لم يقدّم أوراق اعتماده مع ريال مدريد حتى الآن، وغاب عن بعض مباريات الفريق بداعي الإصابة، ولم يظهر بمستوى جيد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، أمس، ولم يختلف الحال بالنسبة لجواو فليكس في ديربي مدريد، علمًا بأن كلا اللاعبين تم استبدالهما في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.