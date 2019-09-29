بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد.. هل أثبت ريال مدريد أنه يسير في الطريق الصحيح مع زيدان؟

لم يقدم ريال مدريد عرضًا ممتعًا في تعادله دون أهداف مع أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت، لكنه أثبت أن فريق المدرب زين الدين زيدان يسير في الاتجاه الصحيح.

وبعد أن اهتزت شباكه في أول خمس مباريات في الموسم بجميع المسابقات، بالإضافة إلى التعادل مع ريال بلد الوليد وفياريال في الدوري، والخسارة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قالت وسائل إعلام إسبانية إن ريال مدريد يمر بأزمة.

لكن الفوز على إشبيلية وأوساسونا ثم التعادل في قمة العاصمة الإسبانية باستاد واندا متروبوليتانو وضع ريال مدريد على قمة الترتيب برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.

كما نجح ريال مدريد بتعادله مع أتلتيكو في الحفاظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات متتالية بالدوري لأول مرة في عهد زيدان، سواء في فترته الأولى أو الثانية في النادي.

وأبلغ سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، محطة موفيستار التلفزيونية: ”نعمل على تحسين الدفاع حتى يكون أكثر صلابة“.

”كل شيء يمكن إضافته هو أمر جيد، وأعتقد أن معنوياتنا مرتفعة حقًا في هذه اللحظة“.

واستقبل ريال مدريد تسعة أهداف في أول خمس مباريات، لكنه نجح في الصمود في اللقاءات الثلاثة التالية، ما أسعد زيدان.

واختار المدرب الفرنسي فيدي فالفيردي للعب في وسط الملعب بجوار كاسيميرو وتوني كروس بدلًا من الاعتماد على خيارات هجومية مثل جيمس رودريغيز أو إيسكو.

وقال زيدان: ”فالفيردي أبلى بلاء حسنًا، يشترك دائمًا في كل لعبة ويتطور. اتخذت هذا القرار ولعب بشكل جيد واستبدلته لأنه شعر بوجود إصابة، أنا سعيد بما قدمه“.

وأضاف: ”كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، ويجب أن أهنئ اللاعبين لأننا تحلينا بالصلابة وحافظنا على شباكنا نظيفة“.

وتابع: ”قدمنا أداء جيدًا جدًا من الناحية الدفاعية، نفتقر لبعض الأشياء في الأمام لكننا نعمل على ذلك“.