لصوص يقتحمون منزل كاسيميرو أثناء مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ذكر برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني، أن منزل البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان ريال مدريد، تم اقتحامه من قبل لصوص أثناء مشاركته في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.

وبحسب البرنامج فزوجة اللاعب البرازيلي وابنته كانتا في المنزل أثناء عملية السرقة، لكنهما لم يصابا بأي أذى.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منازل اللاعبين للسرقة خلال اللقاءات، فقد حدثت عدة وقائع سابقة في إسبانيا وفرنسا.

وكان ريال مدريد قد طالب سابقًا لاعبيه بعدم نشر فيديوهات بشأن منازلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت عدة إجراءات لحمايتهم لكن السرقات لم تتوقف.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”آس“ أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، احتج على حكم ديربي العاصمة الإسبانية بسبب عدم معاقبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي شتم أحد الحكام المساعدين.

وحسب الصحيفة فقائد ريال مدريد قال للحكم المساعد ”العاهرة التي ولدتك“، وهي الجملة التي سمعها مدرب أتلتيكو مدريد واحتج على حكم اللقاء لكونه لم يعاقب اللاعب.

وقال سيميوني بعد اللقاء تعليقا على احتجاجه ضد راموس: ”ما جرى فوق أرضية الملعب يبقى فوق أرضية الملعب، الحكم المساعد يعرف ما قاله راموس“.

وانتهى ديربي مدريد بالتعادل السلبي ليبقى ريال مدريد في الصدارة ”مؤقتًا“، بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد وغرناطة بينما تقلص الفارق عن برشلونة لنقطتين.