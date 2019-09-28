فالنسيا يستعيد توازنه وينزل الخسارة الأولى بأتلتيك بلباو على ملعبه في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق فالنسيا فوزًا صعبًا وهزيلًا على مضيفه أتلتيك بلباو، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع الروسي دينيس تشيريشيف في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة من فران توريس.

وهذا الفوز الثاني لفالنسيا الموسم الحالي في الدوري الإسباني، والأول بعد أن خسر مرة وتعادل مرتين في آخر 3 مباريات في الليغا، في المقابل خسر أتلتيك بلباو لأول مرة على ملعبه في الليغا الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 9 نقاط في المركز التاسع (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز الثالث (مؤقتًا).

وتستكمل مباريات الجولة السابعة من الليغا عندما يلعب برشلونة في ضيافة خيتافي، ويستضيف أتلتيكو مدريد منافسه ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.