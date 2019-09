مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الديربي في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة لقاء الديربي المثير، الذي يجمع بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 اليوم السبت بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء الحكم خوسيه لويس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 13 نقطة من 6 مباريات وفاز الفريق في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر مباراة.. وسجل الروخي بلانكوس 7 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة بعد أن حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل الملكي 12 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

تاريخ اللقاءات

يحمل لقاء الليلة رقم 223 في تاريخ مواجهات الديربي، وفاز الريال 110 مرات مقابل 56 انتصارًا لأتلتيكو و56 تعادلًا، وسجل الريال 370 هدفًا وسجل أتلتيكو 281 هدفًا.

وعلى صعيد الليغا، لعب الفريقان 164 مباراة وفاز الريال 87 مرة مقابل 39 انتصارًا لأتلتيكو وتعادلا 38 مرة.. وسجل ريال مدريد 289 هدفًا وأحرز أتلتيكو مدريد 216 هدفًا.

والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ديربي مدريد برصيد 22 هدفًا، ويبقى أكبر انتصار في الديربي بنتيجة 5/0 والتي حققها ريال مدريد على أتلتيكو في الدوري موسمي 1958/1959، 1983/1984، كما فاز الروخي بلانكوس بالدوري بنفس النتيجة موسم 1947/1948.

وكان أول لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 2/1 يوم 2 ديسمبر 1906 وانتهى آخر لقاء بفوز ساحق لأتلتيكو مدريد بنتيجة 7/3 وديًا على الريال.

أفكار سيميوني نقطة قوة أتلتيكو مدريد

يراهن أتلتيكو مدريد على نقطة قوة واضحة مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، والذي يلعب بشكل مميز متوقعًا أن يكون لقاء الديربي متوازنًا.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد الظهير الأيمن سيمي فرساليكو للإصابة وألفارو موراتا للإيقاف، ويعتمد الروخي بلانكوس على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس يان أوبلاك وأمامه الرباعي ستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز وكيران تريبير ورينان لودي في خط الدفاع، مع رباعي خط الوسط توماس بارتي وساؤول نيغويز وكوكي وتوماس ليمار.

ويقود خط الهجوم جواو فيلكس مع دييغو كوستا من أجل خلخلة دفاع أتلتيكو مدريد.

أسلحة زيدان.. وأفكار ريال مدريد

يعتمد ريال مدريد على تنظيم مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي يراهن على تحسن أداء فريقه وانتصاراته في آخر لقاءين، وأكد زيدان قبل اللقاء أنه يتمنى تحقيق الفوز في الديربي وتعزيز الصدارة موضحًا أنه لا يشغل باله بالخسارة الودية 3/7.

ويغيب عن ريال مدريد ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي، ويعتمد الريال على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع رافايل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال وناتشو فيرنانديز، مع ثنائي الارتكاز كاسيميرو وتوني كروس مع صانع الألعاب جيمس رودريغيز والجناحين غاريث بيل وإدين هازارد، ويقود الهجوم كريم بنزيما.

وقال أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“: إن مباراة الديربي لها حسابات خاصة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، موضحًا أن المباراة ستشمل صراعًا تكتيكيًا بين زيدان وسيميوني في وسط الملعب لفرض السيطرة.

وأكد أن مستوى ثنائي ارتكاز الريال كاسيميرو وكروس سيكون مؤشرًا لحسم الديربي، موضحًا أن أتلتيكو يملك أسلحة هجومية بوجود كوستا وفيلكس، خاصة أن بارتي يمثل لاعبًا قويًا في خط الوسط للضغط وإفساد الهجمات.

