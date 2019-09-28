التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يترقب عشاق كرة القدم مباراة ريال مدريد ومنافسه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الليغا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن تكون تشكيلة الديربي على النحو التالي:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وداني كارفاخال.

الوسط: جيمس رودريغيز، وكاسيميرو، وتوني كروس.

الهجوم: إدين هازارد، وكريم بنزيما، وغاريث بيل.

أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: جان أوبلاك.

الدفاع: كيران تربيير، وسافيتش، وخيمينيز، ولودي.

الوسط: ليمار، وساؤول، وتوماس، وكوكي.

الهجوم: جواو فیلكس، ودييغو كوستا.

في حين جاء توقع التشكيلة من صحيفة ”أس“ كالتالي:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وداني كارفاخال.

الوسط: جيمس رودريغيز، وكاسيميرو، وتوني كروس.

الهجوم: إدين هازارد، وكريم بنزيما، وغاريث بيل.

أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: جان أوبلاك.

الدفاع: كيران تربيير، وسافيتش، وخيمينيز، ولودي.

الوسط: ماركوس يورنتي، وساؤول، وتوماس، وكوكي.

الهجوم: جواو فیلكس، ودييغو كوستا.

وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل المباراة: ”ريال مدريد اكتسب ثقة كبيرة بعد الفوز على إشبيلية وأوساسونا، يملكون لاعبين رائعين، ومدربًا رائعًا، لكننا سنخوض المباراة وهدفنا التسبب في أضرار لهم“.

وأضاف أننا ”نتعلم من كل شيء، من الخسائر والانتصارات، ويمكننا أن نفوز بنتيجة كبيرة أو بأهداف قليلة، لكن هناك أخطاء يجب التخلص منها، خاصة عندما تخسر“.

وواصل سيميوني أن ”ريال مدريد فريق يضم لاعبين جيدين جدًا، وإذا استغلوا المساحات خاصة في وجود كريم بنزيما، سنواجه المشاكل، ريال مدريد لديه عمود فقري قوي للغاية، يتكون من سيرجيو راموس وكاسيميرو وكريم بنزيما، ويحافظ على الإمكانات التي لديهم كفريق واحد“.