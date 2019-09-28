موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين، مقابل 13 نقطة لأتلتيكو مدريد من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، في المركز الثاني، مناصفة مع ريال سوسيداد.

ويفقد أتلتيكو مدريد جهود مهاجمه ألفارو موراتا، بعدما طُرد أمام ريال مايوركا، في حين ذكر زيدان مدرب ريال مدريد أن الثلاثي إيسكو ومارسيلو ولوكا مودريتش في حالة جيدة، وأنهم تدربوا بشكل طبيعي مع الفريق.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريق في جميع المسابقات تعادل الفريقان 3 مرات، وفاز كل منهما مرة، بواقع 4/2 لأتلتيكو مدريد و3/1 لريال مدريد.

ولعب الفريقان مباراة ودية في يوليو الماضي، انتهت بفوز كاسح لفريق المدرب دييغو سيميوني بنتيجة 7/3.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، قائمة هدافي الديربي بتسجيله 22 هدفًا على أتلتيكو مدريد، مقابل 14 لألفريدو دي ستيفانو، و11 لكل من فيرينك بوشكاش وراؤول غونزاليس.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد: ”دائمًا أتحمل المسؤولية كلاعب ومدرب، نعلم ما يتعين علينا القيام به، هي مباراة أخرى في الليغا، هدفنا الفوز في هذه المباراة الصعبة“.

وبسؤاله عن لاعب أتلتيكو مدريد الذي يمكنه اللعب لريال مدريد، أجاب ”لن أخوض في ذلك الأمر، أعتقد أنني أملك أفضل اللاعبين، لكني احترم الجميع“.

وعن هازارد قال زيدان: ”نحن نعرف اللاعب الذي لدينا، نعلم أنه سوف يستجيب وبالفعل تألق ضد إشبيلية، الجميع يتوقع الكثير منه، وسيكون اللاعب الذي نتوقعه جميعًا“.

وبسؤاله عن الخسارة 3/7 أمام أتلتيكو مدريد الصيف الماضي قال زيدان: ”لا يوجد رد فعل لمباراة ودية“.