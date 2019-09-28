رغم تألقه مع ريال سوسيداد.. ريال مدريد لا ينوي تغيير خططه بشأن النرويجي مارتن أوديغارد

يتألق النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد بشكل ملفت برفقة ريال سوسيداد في بداية الدوري الإسباني؛ ما دفع أصواتًا في ريال مدريد للمطالبة بإعادته للفريق في ظل وضع الفريق الحالي وحاجته للاعب مبدع في وسط الملعب.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن ريال مدريد لا يفكر في استعادة النجم النرويجي الشاب في فترة الانتقالات الشتوية رغم تألقه لسببين أولهما احترام فريق ريال سوسيداد وثانيهما استمرار اللاعب الشاب في اللعب بشكل رسمي والاستفادة أكثر من دقائق.

وبإمكان ريال مدريد استعادة لاعبه في صيف 2020 حسب الاتفاق الموقع مع ريال سوسيداد، ومازالت الإدارة لم تتخذ قرار نهائيًا بشأن اللاعب رغم أنها تراقب ما يقدمه على أرضية الملعب من مستوى مميز.

ويرغب أوديغارد في العودة لريال مدريد لكن وفق شروط أهمها معرفة دوره في الفريق الأول وإمكانية مشاركته كأساسي ونجاحه في الفريق.

ومدد ريال مدريد عقد مارتن أوديغارد قبل إعارته لريال سوسيداد.