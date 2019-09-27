رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على غرامة 300 يورو ضد برشلونة بسبب صفقة غريزمان

علق إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد على غرامة 300 يورو، التي فرضها الاتحاد الإسباني على برشلونة، بشأن تفاوضه مع الفرنسي أنطوان غريزمان، دون إذن فريقه، كما تحدثت عن ديربي العاصمة الإسبانية المقرر السبت المقبل.

وقال سيريزو في تصريحات نشرتها ”ماركا ”: “ 300 يورو التي فُرضت على برشلونة غير طبيعية لكن القوانين أرادت أن تكون هكذا“.

وأكد رئيس أتلتيكو مدريد أنه لا يحمل ضغينة ضد المهاجم الفرنسي وقال: ”أتمنى أن يعامل في فريقه كما عومل في أتلتيكو مدريد وأن يستمتع بالليغا، إنهم لاعبون محترفون وكل واحد بإمكانه التصرف كما يريد، لو تقابلنا سأقوم بتحيته“.

كما تحدث سيريزو عن ديربي مدريد ونجمه الجديد البرتغالي جواو فيلكس وقال: ”رأيته حين تم تقديمه وهنأته بعد الفوز 7/3 على ريال مدريد، كان لقاءً جيدًا لكن يجب أن يعرف أنه كان لقاء وديًا.

وأضاف سيريزو حول مباراة السبت ”نحن سنفوز“.