نادي برشلونة يتقدم باستئناف بعد مطالبته بـ 300 يورو بسبب صفقة غريزمان

كشفت شبكة ”ESPN“ العالمية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، تنوي تقديم استئناف ضد فرض غرامة مالية على النادي بقيمة 300 مليون يورو، بسبب صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة مالية قدرها 300 يورو فقط على برشلونة لإخلاله ببعض الإجراءات عند تقديم طلب التعاقد مع غريزمان، في حين يطالب أتلتيكو مدريد بـ80 مليون يورو، حيث إن قيمة فسخ عقد غريزمان معه كانت مقابل 200 مليون يورو وحصل على 120 من برشلونة.

وأوضحت الشبكة:“برشلونة لم يقم بأي مخالفة في التعاقد مع غريزمان، وليس هناك أي أدلة حول ذلك، ودفع هذا المبلغ يعني أننا نعترف بالواقعة، لذلك سنتقدم بالتماس حول العقوبة“.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان يوم 12 يوليو الماضي، مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد وقيمتها 120 مليون يورو، وسجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات حتى الآن.

وسخر برنامج ”شيرينغيتو“ الإسباني من العقوبة، حيث قال عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“ضع في اعتبارك أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة يمكن أن يطلب أن يكون دفع المبلغ على أقساط، وتساءل بسخرية، هل يستطيع برشلونة دفع الغرامة؟