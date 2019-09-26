رسميًا.. الاتحاد الإسباني يعاقب نادي برشلونة بسبب تعاقده مع غريزمان من أتلتيكو مدريد

اكتفت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتغريم برشلونة 300 يورو فقط في قضية تفاوضه مع الفرنسي أنطوان غريزمان، أثناء الموسم الماضي، دون موافقة فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

ورفضت اللجنة مقترحًا بلعب برشلونة مباراة دون جمهور على ملعب كامب نو، واعتبرت أن خطأ برشلونة في قضية غريزمان لا يستحق عقوبة أشد.

وأكدت اللجنة عدم وجود دلائل على توقيع غريزمان لعقد مع برشلونة في الموسم الماضي، وأن هناك اتصالات فقط تمت بين الطرفين.

وطالب أتلتيكو مدريد بالشرط الجزائي السابق في عقد غريزمان، والذي كان يبلغ 200 مليون يورو؛ لأن مفاوضات برشلونة مع اللاعب تمت ما بين فبراير ومارس الماضي.

واستغل برشلونة دخول الشرط الجديد في عقد غريزمان مع بداية شهر تموز الماضي، والبالغ 120 مليون يورو لدفعه والتعاقد معه.

من جهة أخرى، أدانت لجنة المنافسة سلوك اللاعب أنطوان غريزمان في الصفقة واعتبرته غير مسؤول بتفاوضه مع فريق آخر دون إذن من فريقه.

وسخر برنامج ”شيرينغيتو“ الإسباني من العقوبة حيث قال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ضع في اعتبارك أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة يمكن أن يطلب أن يكون دفع المبلغ على أقساط، وتساءل بسخرية، هل يستطيع برشلونة دفع الغرامة؟

????️ ”Bartomeu puede pedir pagar los 300 euros de multa a plazos“. ????@jpedrerol bromea sobre la ‘sentencia Griezmann’ en el EDITORIAL de #JUGONES. pic.twitter.com/0DLWEJAjsW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2019

???????????? ¡300 EUROS! ¿Podrá pagar el Barça la multa por el ‘CASO GRIEZMANN’? #JUGONES pic.twitter.com/NfOfZz8mPs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2019