رغم حصوله على الجنسية الإسبانية.. أنسو فاتي قد يلحق بمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الواعد أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة، قد يلحق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو، الشهر المقبل.

ومنح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجنسية الإسبانية لأنسو فاتي، الذي تعود أصوله إلى غينيا بيساو، بهدف التواجد مع منتخب تحت 17 عامًا في كأس العالم في الفترة بين 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبل.

ووفقًا لإذاعة ”كادينا سير“، عن مصادر داخل الاتحاد الإسباني، فإن الفنيين داخل الاتحاد يرون أن فاتي، الذي يكمل 17 عامًا في 31 أكتوبر المقبل، يجب أن يتواجد مع منتخب تحت 21 عامًا.

وأضافت الإذاعة أن فاتي قد لا ينضم للقائمة النهائية لمنتخب تحت 17 عامًا، حيث سيُستدعى لمنتخب تحت 21 عامًا، والذي سيخوض مواجهة ودية ضد ألمانيا الشهر المقبل، ولقاء ضد الجبل الأسود بتصفيات أوروبا.

وحال قرر الاتحاد الإسباني انضمام فاتي لمنتخب تحت 21 عامًا، فإنه لن يفوت أي مباراة في الدوري أو دوري الأبطال مع برشلونة، والأهم لحاقه بمواجهة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل.

وسجل فاتي هدفين وصنع هدفًا في 6 مباريات مع برشلونة (231 دقيقة)، وقد نال أداؤه إعجاب مشجعي نادي برشلونة.