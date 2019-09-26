تقارير جديدة تكشف مدة غياب ليونيل ميسي عن نادي برشلونة

تتواصل التقارير التي تتحدث عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة برشلونة وفياريال، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، الثلاثاء.

وبحسب ”شيرينغيتو“ الإسباني الشهير، فإن ميسي سيغيب عن برشلونة حتى 19 أكتوبر المقبل.

وشارك ميسي أساسيًا لأول مرة في مباراة برشلونة وفياريال على ملعب كامب نو، لكنه غادر الملعب بين الشوطين بسبب الإصابة على مستوى عضلة الفخذ.

وغاب ميسي عن أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، وشارك 31 دقيقة أمام بروسيا دورتموند الألماني في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك 45 دقيقة في خسارة برشلونة 2/0 أمام غرناطة في الجولة الخامسة من الليغا.

وحال غياب ميسي حتى 19 أكتوبر، فإن النجم الأرجنتيني سيغيب عن مباريات برشلونة أمام خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، على أن يلحق بمباراة إيبار يوم 19 أكتوبر.

وأعلن برشلونة أن إصابة ميسي عبارة عن تمدد (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى.