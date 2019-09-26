مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. زيدان يستعيد سلاحًا مهمًا وهازارد يتوعد دييغو كوستا

بدأ ريال مدريد استعداداته لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، السبت المقبل.

وشهدت تدريبات ريال مدريد مشاركة المدافع البرازيلي مارسيلو، الذي أعلن ريال مدريد إصابته على مستوى الرقبة يوم 16 سبتمبر.

وسيتأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من جاهزية مارسيلو للمشاركة في الديربي في التدريبات، علمًا بأن زيدان يفتقد مواطنه فيرلاند ميندي، الذي يلعب في مركز مارسيلو.

واعتمد زيدان على الإسباني ناتشو في مركز الظهير الأيسر في مباراة ريال مدريد مع أوساسونا والتي فاز فيها الفريق الملكي 2/0 لينفرد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ”أس“ أن لوكا مودريتش وإيسكو عادا للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات، وأصبحا جاهزين لخوض المباراة أمام أتلتيكو مدريد

من جهته، أكد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي في مدريد برغبة في ”التسجيل والفوز“.

وقال هازارد:“تعلَم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو“.

وأضاف:“أرغب في التسجيل والفوز في الديربي، وكل ما أريده هو إسعاد الجماهير في مباريات الديربي، بحيث تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، وإذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز“.

وواصل لاعب تشيلسي السابق:“أستعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب“.

وسيواجه هازارد صديقه القديم دييغو كوستا الذي لعب إلى جانبه بين صفوف تشيلسي، وعن اللاعب الإسباني ذي الأصول البرازيلية، قال هازارد:“كوستا هو الخصم الذي أود مواجهته لأنه صديقي وسبق ولعبنا سويًا“.