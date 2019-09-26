تقييم لاعبي ريال مدريد ضد أوساسونا.. تعرف على الأفضل والأسوأ (إنفوغرافيك)

تمكن ريال مدريد من الانفراد بصدارة الدوري الإسباني الدرجة الأولى بعد فوزه على أوساسونا 2-0 بهدفين لكل من فينسيوس جونيور ومواطنه البرازيلي الشاب رودريغو.

واستغل ريال مدريد تعادل شريكه السابق في الصدارة أتليتك بلباو أمام ليغانيس 1-1 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد الفائز على ريال مايوركا 2-0.

وسيلتقي الفريقان السبت القادم في ديربي العاصمة الإسبانية بملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأعطت صحيفة ”ماركا“ تقييمها للاعبي الفريقين وكان البرازيلي كاسيميرو الأعلى تقييمًا في الفريقين وتبعه في ريال مدريد المدافعان سيرجيو راموس وميليتاو والألماني توني كروس والنجمان الشابان البرازيليان فينسيوس جونيورو ورودريغو.

بينما كان فران ميريدا أفضل لاعبي أوساسونا في التقييم.