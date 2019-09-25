أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. 2-0 للفريق الملكي (فيديو)

تقدم فينسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد بهدف رائع في شباك أوساسونا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ معقل النادي الملكي.

واستلم جونيور الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، وسدد قوية بيمناه محرزًا الهدف الأول لريال مدريد.

وأضاف رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة جميلة داخل منطقة الجزاء.

ريال مدريد يدخل اللقاء وفي رصيده 11 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد المتصدر غرناطة والوصيف أتلتيك بيلباو، وأوساسونا يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب.

ولعب أوساسونا خمس مباريات، تعادل في أربع منها، ونجح في الفوز في لقاء وحيد كان أمام ليغانيس بهدف نظيف.