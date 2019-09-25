التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره أوساسونا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، معقل النادي الملكي.

ريال مدريد يدخل اللقاء وفي رصيده 11 نقطة في المركز الثالث وهو نفس رصيد المتصدر غرناطة والوصيف أتلتيك بيلباو، وأوساسونا يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب.

ولعب أوساسونا خمس مباريات تعادل في أربعة، ونجح في الفوز في لقاء وحيد كان أمام ليغانيس بهدف نظيف.

وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاء وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب البيرنابيو في 37 مباراة، حقق خلالها الريال الانتصار في 30 مباراة مقابل انتصارين لأوساسونا وتعادلا في 5 مواجهات أخرى، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 105 أهداف واهتزت شباكه بـ32 هدفًا.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الميرنغي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 12 هدفًا، مقابل 7 أهداف لنجوم ريال مدريد السابقين فرينيك بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وغونزالو هيغوايين.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يعاني العديد من الغيابات وعلى رأسها فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق، بجانب الرباعي ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خاميس رودريغيز.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – غاريث بيل.

التشكيلة المتوقعة لأوساسونا:

حراسة المرمى: روبين مارتينيز.

خط الدفاع: برفيز استيبينان – ديفيد غارسيا – أريدان هيرنانديز – إجناسيو فيدال ميراليس.

خط الوسط: روبين غارسيا – فران ميريدا – أويير سانخورخو – روبرتو توريس موراليس.

خط الهجوم: خوان أفيلا – أدريان لوبيز.

وجاءت التشكيلة المتوقة من صحيفة ”ماركا“ كالآتي:

وجاءت التشكيلة المتوقة من صحيفة ”آس“ كالآتي: