ميسي يغيب عن مباراة خيتافي وشكوك حول لحاقه بقمة برشلونة وإنتر ميلان

كشف برنامج ‘Golazo de Gol’ التلفزيوني عن بعض الصور يوم الأربعاء تظهر مدى قلق ليونيل ميسي من إصابته خلال مباراة فياريال بسبب إصابته في فخذه الأيسر والتي اضطر بسببها لمغادرة الملعب ونزول الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقال ميسي الذي من المنتظر أن يخضع للمزيد من الاختبارات من أجل تشخيص حالته، إلى جوردي ميساليس أخصائي العلاج حينما ركض نحوه لمعرفة حالة إصابته ”لا يمكن كسرها“ في إشارة إلى قدمه.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا 2-1 بملعبه على فياريال في الليغا يوم الثلاثاء لكن خيّم على هذا الانتصار مشهد علاج ميسي لفترة طويلة على أرض الملعب جراء إصابة في الفخذ في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أنه من المستبعد أن يشارك ميسي أمام خيتافي في الدوري يوم السبت المقبل كما أن مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل محل شك.

لكن صور ‘El Golla de Gol’ كشفت عن أن ميسي نفسه يخشى احتمالية ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب وهو ما أخبر به جوردي ميساليس.

ورغم مخاوف ميسي قال إرنستو فالفيردي عقب المباراة: ”مشكلة بسيطة في الفخذ وفضلنا ألا يستمر (ميسي) في الملعب لكن هذا إجراء احترازي، لا أعتقد أنه يعاني من شيء كبير لكننا سننتظر للتأكد“.