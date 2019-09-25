تقارير تكشف عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي في مباراة برشلونة ضد فياريال

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه برشلونة ضد فياريال، مساء الثلاثاء، لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين للبلوغرانا.

ووفقًا لما ذكره ”راديو كتالونيا“، وقناة ”TV3″، فإن ”ميسي مستبعد من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني، وسيرى بعد ذلك الجهاز الفني مدى جاهزيته لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا“.

فيما أشار برنامج ”CHIRINGUITOTV“ الإسباني الشهير، إلى أن ”ميسي نام 4-5 ساعات فقط بعد حفل جائزة الأفضل، الذي توج من خلاله بلقب أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وربما يكون هذا الأمر أثر كثيرًا على جسده“.

وشارك ميسي للمرة الأولى بشكل أساسي مع برشلونة في مواجهة فياريال، منذ عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى ساقه اليمنى قبل بداية الموسم الجاري.

وتعرض ميسي لإصابة على مستوى عضلة الفخذ في الدقيقة ”30“ من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف من لاعبي فياريال ضده، وهو ما جعل الجهاز الطبي يتدخل سريعًا من أجل علاجه.

واتضح على ميسي تأثره الكبير بالإصابة التي لحقت به، بالرغم من استمراره في أرضية الملعب، بشكل مؤقت، ليدخل بدلًا منه في بداية الشوط الثاني الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وعلق إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، عن إصابة ليو قائلًا: ”الجميع قلق حول ميسي، ولكن، لديه انزعاج خفيف، وقررنا عدم المخاطرة به حفاظًا عليه، وسنرى كيف سيكون غدًا“.

وأضاف: ”سيتم إجراء فحوصات يوم غد لميسي، ومن الممكن أن يغيب عن مباراة خيتافي المقبلة“.

وأتم عن حالة النجم الأرجنتيني: ”ميسي يعاني من انزعاج على مستوى عضلة الفخذ“.

وصنع ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس، هدف برشلونة الأول الذي أحرزه أنطوان غريزمان من ضربة رأسية.