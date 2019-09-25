موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني، على ملعب ”سانتياجو برنابيو“، معقل النادي الملكي.

ريال مدريد يدخل اللقاء وفي رصيده 11 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد المتصدر غرناطة والوصيف أتلتيك بيلباو، وأوساسونا يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب.

ولعب أوساسونا خمس مباريات، تعادل في أربع منها، ونجح في الفوز في لقاء وحيد كان أمام ليغانيس بهدف نظيف.

وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاء وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب البيرنابيو في 37 مباراة، حقق خلالها الريال الانتصار في 30 مباراة مقابل انتصارين لأوساسونا وتعادلا في 5 مواجهات أخرى، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 105 أهداف واهتزت شباكه بـ32 هدفًا.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الميرنغي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 12 هدفًا، مقابل 7 أهداف لنجوم ريال مدريد السابقين فرينيك بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وغونزالو هيغوايين.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD3، بتعليق حفيظ دراجي.