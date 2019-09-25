ليفربول ضد ميلتون كينز وريال مدريد ضد أوساسونا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة في الدوري الإيطالي بينها إنترميلان ولاتسيو، والدوري الإسباني أهمها ريال مدريد وأوساسونا والدوري الفرنسي أبرزها باريس سان جيرمان وريمس فضلاً عن لقاءات في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس رابطة الأندية الإنجليزية:

ميلتون كينز دونزVS ليفربول، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

تشيلسي VS جرمسبي تاون، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

مانشستر يونايتدVS روشديل، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

الدوري الإسباني:

ريال مايوركا VS أتلتيكو مدريد، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

ليغانيس VS أتلتيتك بيلباو، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 12.

فالنسيا VS خيتافي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 13.

ريال مدريد VS أوساسونا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

روما VS أتلانتا، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان VS لاتسيو، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

نابولي VS كالياري، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

فيورنتينا VS سامبدوريا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 8.

سبال VS ليتشي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 9.

الدوري الفرنسي:

مونبلييه VS نيم، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 10.

نانت VS رين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

سانت إيتيان VS ميتز، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 8.

تولوز VS أنغيه، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 9.

بريست VS أولمبيك ليون، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

ليل VS ستراسبورغ، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

باريس سان جيرمان VS ريمس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري التونسي:

الاتحاد المنستيريVS الملعب التونسي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية.