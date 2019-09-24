فالفيردي: إصابة ميسي خفيفة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أن إصابة قائد الفريق ليونيل ميسي ”طفيفة“ وغير مزعجة على الإطلاق.

وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية مباراة برشلونة وفياريال: ”إصابة ميسي غير مقلقة، إنها طفيفة للغاية“.

وأضاف: ”تعرض للإصابة في الساق اليسرى، وسنتحدث مع الأطباء لتشخيص الحالة النهائية“.

وتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأظهرت الشاشات معاناة ميسي من إصابة عضلية، ليقوم المدرب أرنستو فالفيردي باستبداله بالفرنسي عثمان ديمبلي، العائد من الإصابة بعد فترة طويلة، خلال الشوط الثاني.

واستعاد برشلونة توازنه بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بتغلبه على ضيفه فياريال بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف غرناطة المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.